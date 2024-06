L'economia andorrana creix 1,6% al primer trimestre de 2024

L'economia andorrana ha enregistrat un augment en termes reals de l'1,6% durant el primer trimestre del 2024 respecte al mateix període de l'any anterior, establint variacions de creixement cada cop més estables. Aquesta dada, segons publica aquest dijous el departament d'Estadística, ve marcada pel fort creixement que està experimentant el sector de la construcció.



Paral·lelament, la variació intertrimestral ha registrat un increment de l'1,3% respecte al quart trimestre del 2023. Pel que fa a la variació del PIB nominal, també ha augmentat un 5% durant aquest primer trimestre de l'any.



Així, en el primer trimestre, el sector de la construcció i els serveis continuen experimentant taxes de creixement positives. Si es compara amb les economies de l'entorn, l'economia del Principat se situa per sobre de la variació de l'economia francesa (+1,3%) i de la Unió Europea (+0,4%). En canvi, se situa per sota del creixement de l'economia espanyola (+2,4%).



Com és habitual, l'evolució del PIB d'Andorra ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En el primer trimestre del 2024, aquest àmbit d'activitat econòmica ha experimentat un creixement de l'1,6%.



De la mateixa manera, es destaca que el sector de la construcció continua amb la dinàmica positiva, amb un augment del 6,7% en el primer trimestre del 2024. Pel que fa a l'agricultura i la indústria, experimenten una variació negativa en aquest període amb unes taxes de variació del 0,2% i del 2,2% respectivament. Els sectors del comerç, de l'hostaleria i del transport han experimentat una variació del 0% durant els primers tres mesos de l'any.