Les vendes a les grans superfícies cauen fins a l'11% a l'abril

Quant a les variacions intermensuals, l'índex general corresponent a l'abril d'aquest any mostra un descens del 18,4%, tenint en compte que es tracta de les dades originals i que no descompten factors estacionals ni els efectes de calendari.

L'índex general de vendes de les grans superfícies comercials ha caigut un 10,9% a l'abril en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Tal com publica aquest dijous el Departament d'Estadística, si es desglossa aquest índex en productes alimentaris i la resta de productes, la categoria d'alimentació ha experimentat una variació negativa del 5,8% en comparació amb el període homòleg del 2023. Pel que fa a l'índex de la resta de productes, també decreix un 17,1%.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació