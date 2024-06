Dos icònics indrets, protagonistes d'un nou projecte amb National Geographic

Andorra Turisme i National Geographic s'han tornat a unir per dur a terme un nou projecte audiovisual que posarà en valor el patrimoni cultural i natural del país, especialment aquell reconegut per la Unesco. L’objectiu principal d’Andorra al Natural – Patrimoni de la Humanitat de la Unesco és donar a conèixer els atractius culturals i naturals del Principat més enllà de les seves fronteres, alhora que es reforça el sentiment d’orgull i pertinença dins del país.

El projecte prestarà especial atenció al llegat cultural i natural andorrà que ha estat reconegut com a patrimoni de la humanitat per la Unesco. "Hem sabut trobar un fil conductor molt interessant per explicar la història del nostre país, on més del 90% és natura i on hi ha un gran arrelament cultural", ha apuntat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, durant la presentació que s’ha celebrat aquest matí a Casa Rull.

Així doncs, la Vall del Madriu-Perafita-Claror, la vall d’Ordino i les Falles d’Andorra la Vella seran les protagonistes de tres peces audiovisuals que s’uniran per crear un migmetratge de 30 minuts. L’explorador de National Geographic, Javier Corso, serà l’encarregat de la narració creativa en forma de documental, per "reforçar els valors que uneixen a Andorra, National Geographic i la resta de la societat", tal com ha compartit. El migmetratge es complementarà amb una fotogaleria i un web específic del projecte.

Tot i que el "documental està viu i evoluciona a mesura que es va gravant", Corso ha avançat que serà un pastor transhumà qui mostrarà la comunió entre l’ésser humà, la natura i l’animal a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, mentre que una família fallaire viatjarà a través de la història de les Falles des del seu inici, passant per la seva pèrdua, la recuperació i la manera en què ara es transmet de generació en generació. D’altra banda, la vall d’Ordino, declarada Reserva de la Biosfera, servirà per mostrar la convivència i el respecte de la societat andorrana amb l’entorn natural i l’aposta per la vida sostenible. Les peces creatives es podran trobar al web, televisió i xarxes socials de National Geographic i Disney +.

TRES PROJECTES / Javier Corso va agafar l’any passat el relleu del projecte d’Andorra al Natural, iniciat pel seu company Jaime Rojo. En aquella primera edició, es va donar a conèixer la flora i la fauna del país, mentre que l’any passat, Andorra al Natural – L’espai on germinen les idees va aconseguir donar resposta al repte de millorar l’impacte del turisme en el medi i les persones.