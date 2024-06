La capital treballa en la ubicació de nous apartaments per a la gent gran

El Comú d'Andorra la Vella es troba treballant en diferents propostes per disposar de nous aparcaments per a la gent gran, tal com ha indicat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, en una nova sessió del Consell de la Gent Gran. "La competència en matèria d'habitatge recau en el Govern, però la de la gent gran en nosaltres, i estem treballant per poder disposar d'un nou hostal durant la legislatura", ha apuntalat Nazzaro, tot recordant que l'afer de l'habitatge compta actualment amb una llista d'espera de 17 persones.

Una altra de les qüestions tractades ha estat els esforços que s'estan destinant des de la corporació comunal a millorar els contactes amb Afers Socials, amb l'objectiu de garantir una atenció digna als ciutadans majors de 65 anys de la parròquia. Nazzaro ha destacat que ja s'estan realitzant tota una sèrie d'entrevistes domiciliàries a totes les persones grans de la capital, Santa Coloma i la Margineda per conèixer quines necessitats tenen i com se'ls hi pot donar suport: "Aquestes accions permetran detectar persones en situació de vulnerabilitat i prevenir la solitud no volguda i, si és necessari, prendre les accions escaients", ha assenyalat.

El ple del Consell de la Gent Gran també ha aprovat la campanya informativa que es durà a terme amb motiu de la celebració de les eleccions al consell la tardor vinent, la qual es difondrà a través de reunions de poble a l'Enclau, la Casa Pairal i el Centre Cultural La Llacuna, i s'editarà un fulletó informatiu perquè la convocatòria arribi a tota la població. A més, s'ha donat llum verda a modificar el reglament del consell i ampliar els representants de les residències, centres sociosanitaris i Centre de Dia a dues persones.

Finalment, el cònsol major, Sergi González, ha felicitat els participants per la feina i per la tasca executada al llarg del curs, i ha valorat molt positivament la campanya de comunicació dissenyada pels consellers, la qual considera que permetrà difondre les eleccions al Consell a tota la ciutadania i animarà a la participació d'altres persones. En aquest sentit, González ha posat en relleu la importància d'obrir el Consell de la Gent Gran a la població general major de 65 anys per poder assolir propostes més realistes i enriquidores, així com la voluntat de garantir que la veu dels homes i les dones estigui representada de manera més igualitària.