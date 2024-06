Cultura Activa promou el català perquè els residents accedeixen a millors posicions laborals

La plataforma Cultura Activa ha presentat una nova campanya amb l'objectiu de promoure l'ús de la llengua oficial i conscienciar els catalanoparlants de la importància de no canviar de llengua. La iniciativa, que té com a títol 'Si no em parles en català...', busca tenir efecte en un dels principals problemes que ara mateix pateix el català i que es relaciona directament amb l'actitud lingüística dels parlants, ja que "canviar de llengua té unes conseqüències nefastes per a l'ús social de la llengua i alhora perjudica els que n'estan aprenent", segons ha exposat l'entitat en un comunicat.



La campanya consta de vuit vídeos que es publicaran cada setmana al perfil d'Instagram de l'associació. D'altra banda, el protagonista del primer vídeo és el Pavel Boldovski, un emprenedor rus establert al país que reclama que si no li parlem en català mai podrà ascendir a la seva empresa.

Hi han participat residents a Andorra de cinc països com Rússia, França, Espanya, Argentina i Mèxic, els quals reclamen poder comunicar-se en català per integrar-se, perquè volen sentir que formen part de la societat andorrana. A més, des de l'entitat afirmen que la campanya permetrà que aquests residents progressin laboralment, així com tenir una feina millor.



Finalment, Cultura Activa també ha remarcat en el comunicat que celebra l'aprovació de la llei de la llengua pròpia i oficial, però manifesten que encara "calen accions per conscienciar la població i revertir la situació d'emergència lingüística en què es troba ara mateix el català".