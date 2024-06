L'Empresa Familiar promou el paper de la digitalització a les empreses per atraure talent

"Andorra és la gran desconeguda" i per això costa atreure talent. Així ho ha posat en relleu el president de l'Empresa Familiar Andorra (EFA), Daniel Armengol, en el marc del 25è Cicle d'Empresa Familiar Andorrana que s'ha celebrat aquest dijous sota el títol 'Family Office i Plataformes Digitals' i que s'ha centrat en la transformació digital. Armengol ha aprofitat per fer una crida a "homogeneïtzar la digitalització entre administracions", a "facilitar la vida a l'administrat", és a dir, a una major simplificació de l'administració i "fer conèixer Andorra" a l'exterior a través d'empreses que ja s'estan digitalitzant al Principat o que estan treballant des del país aprofitant la digitalització "com a bon argument" per atreure aquest talent. "Crec que pot ser un bon argument pel futur", ha reiterat.

I a les oportunitats d'Andorra també s'hi ha referit una de les ponents al cicle, la directora de Travel, Retail and Traffic Aggregators a Goggle Espanya, Maialen Carbajo, que ha incidit que de la mateixa manera el Principat que va ser innovador en connectivitat, també té una bona oportunitat de tenir "moltíssima innovació i col·laboració publicoprivada per abraçar i impulsar la IA per a la millora econòmica del país". En aquest sentit, Carbajo ha lloat el "bon treball" que va fer Andorra en connectivitat i ha defensat que la IA és la "pròxima onada d'innovació després d'internet i els mòbils".

D'altra banda, Armengol ha manifestat que la intenció de la jornada és "propiciar que les empreses segueixin les tendències que ja no són conjunturals sinó més aviat estructurals" i que explorin la digitalització com un "món d'oportunitats". Ha valorat que des de l'administració s'estiguin impulsant també programes per a la digitalització que se sumen al que es fa des del sector privat, però també ha manifestat "que mai és prou" perquè en aquest tema cal "no quedar-se enrere perquè quan et quedes enrere a nivell de digitalització deixes d'existir". De fet, ha defensat que la digitalització "no és només una eina sinó que representa un pont cap a la resiliència, l'agilitat i la innovació". I ha reivindicat que el cicle d'aquest dijous "ofereix una oportunitat única per a explorar com la tecnologia pot ser un aliat estratègic en la gestió patrimonial, en l'expansió i en la continuïtat dels negocis familiars". "La transformació digital és un viatge que requereix valentia, curiositat i una mentalitat oberta", ha reblat.

En la inauguració del cicle també ha intervingut la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que ha defensat que "ja ningú dubta" dels beneficis de la digitalització i ha reivindicat el "gran esforç per a l'acompanyament" de les empreses que està fent el Govern, tot esmentant el segon programa de digitalització empresarial que ofereix diferents solucions digitals. En aquest sentit, ha indicat que "la millora de la productivitat de les empreses" a través de la digitalització és "essencial" per a la bona marxa econòmica del país, segons informa l'ANA.