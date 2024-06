Grandvalira Resorts dona el tret de sortida oficial a la temporada d’estiu

Les estacions de Grandvalira Resorts donaran el tret de sortida oficial a la temporada d’estiu aquest dissabte 22 de juny. Després de la posada en marxa dels accessos al Mirador Solar de Tristaina a Ordino Arcalís, el passat 8 de juny, i l’obertura del Bike Park de Pal Arinsal, el passat cap de setmana, la totalitat de les propostes de l’estiu de les estacions estaran actives a partir d’aquest cap de setmana de manera ininterrompuda, tret del Funicamp i els remuntadors del sector Pas de la Casa, el telecabina Pioners i el telecadira Coll dels Isards, els quals obriran el 6 i 13 de juliol, respectivament.

Entre les novetats d’aquesta temporada s’inclouen més quilòmetres de circuits per a bicicletes elèctriques, la incorporació d’un nou camp de practice al Golf de Soldeu i un nou programa per a infants de l’Escola Bike de Pal Arinsal, així com el nou club Furious by Pal Arinsal o ampliacions i millores al servei de restauració, entre moltes altres. Tot plegat en un estiu marcat per la celebració dels Campionats del Món UCI de BTT, del 26 d’agost a l’1 de setembre. Aquestes innovacions se sumen a un producte d’estiu consolidat amb propostes variades, com les activitats del Mon(t) Magic Family Park de Canillo, el Mountain Park i el Bike Park de Pal Arinsal, així com les excursions als llacs i al Mirador Solar de Tristaina, les quals situen a les estacions de Grandvalira Resorts i Andorra com un dels punts amb més interès turístic del Pirineu, també a l’estiu.

CICLISTES / Un dels principals atractius de la temporada d’estiu a Ordino Arcalís és la possibilitat d’accedir fàcilment al Mirador Solar de Tristaina a través del telecabina de Tristaina i el telecadira de Creussans, que van obrir el passat 8 de juny, tot i que el primer estava operatiu durant els caps de setmana. Des d’aquest dissabte, ambdós remuntadors estaran actius cada dia, i es tancarà la carretera de la Coma de 08.30 a 17.00 hores, per tal de deixar els darrers 4,5 quilòmetres lliure de trànsit rodat per als ciclistes.