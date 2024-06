Protecció Civil i bombers fan una crida a la prudència per evitar incendis forestals

Aquest matí, el director del cos de bombers, Jordi Farré, i el director del departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, Cristian Pons, han presentat la campanya de prevenció d'incendis forestals del estiu. La campanya té com a objectiu anticipar i reduir el risc d'incendis en l'entorn natural durant els mesos més calorosos. La campanya va començar la setmana abans de Sant Joan i es prolongarà fins a la setmana posterior al 8 de setembre, el dia de Meritxell.

El contingut de la campanya es revisa i consensua anualment per part de tots els agents implicats.Per aconseguir aquest objectiu, es compta amb el Butlletí de Perill d'Incendis Forestals (BPIF), una eina de referència que permet estimar el nivell de perill d'incendi a través d'una escala de colors —nivell 0 (baix o moderat), nivell 1 (alt), nivell 2 (molt alt) i nivell 3 (extrem)– i es publica cada dia a www.incendis.ad a les 16 hores a partir del nivell 1.

El BPIF es elabora en base a diferents dades, com les informacions meteorològiques o el seguiment del mapa de perill d'incendis forestals en tot el país.Segons els nivells del BPIF, es poden activar, si és necessari, una sèrie de procediments preventius més o menys restrictius. Per exemple, quan és nivell 1, els equips romanen vigilants i informen als col·laboradors. Amb el nivell 2, es estableix que els bombers suspenden les encendides de foc i el llançament de coets i es prohibeixen els fogons de campament. A més, els comuns precinten les zones de barbacoa. En cas d'arribar al nivell 3, es desplegarrien efectius —com banderes, policia o circulació— per fer rondes de prevenció i es limitaria l'accés a zones forestals.

Incidint en la relevància de la prevenció, Pons ha explicat que la mateixa pàgina web www.incendis.ad és un espai de comunicació de referència també per a la ciutadania, ja que, a més del BPIF, compta amb recomanacions i consells, un apartat específic on es pot consultar l'estat dels berenadors del país, així com més informació d'interès. Les xarxes socials de Protecció Civil —on es difonen campanyes de sensibilització— i l'aparició en mitjans de comunicació complementen aquesta acció.La campanya busca concienciar a la ciutadania sobre la importància de ser prudents en les activitats que es desenvolupen en el medi natural durant el verano, especialment considerant l'augment de temperatures registrades en els últims temps.



PREVENCIÓ PER LA REVETLLA DE SANT JOAN / Quant a la revetlla de Sant Joan, Pons ha destacat la importància de seguir algunes indicacions bàsiques per tal de poder gaudir de la jornada amb la màxima seguretat possible. El director de Protecció Civil i Gestió d’Emergències s’ha referit a comprar els productes només en llocs autoritzats, preveure mitjans segurs per encendre el material o tenir en compte les diferents categories i comprar productes adaptats a l’edat de cada usuari, entre d’altres.



Pons també ha recordat la importància de ser prudents en el transport i en la manipulació dels petards, així com el fet d’encendre’ls amb l’ajuda d’una metxa o de no llençar-los cap a la multitud ni cap a les zones amb vegetació.