El Comú d'Encamp remodelarà el nucli tradicional de les Bons

Els consellers del comú d'Encamp han aprovat aquest dijous en el marc de la celebració del consell de comú del Pas de la Casa la remodelació del nucli tradicional de les Bons. "Es tracta de la continuïtat de les feines d'embelliment de la parròquia. És espai de molt valor on fa més de seixanta anys que no s'hi ha fet cap actuació" ha assenyalat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas. "Es tracta d'un projecte arquitectònic molt encertat" ha celebrat per la seva banda la consellera de la minoria, Marta Pujol, qui també ha destacat que queda pendent la remodelació de l'avinguda Joan Martí des de la rotonda del Prat de Genil fins a Prada de Moles.