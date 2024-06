Unanimitat en l'aprovació de l'increment del 6% de les taxes sobre el tabac

L'aprovació de l'increment esmentat ha sigut plena en l'hemicicle, mostrant-se especialment en una línia similar a la de Lladós el conseller general demòcrata, David Montané: "El tabac forma part de la nostra història i té un llegat industrial important, així com de conreu i pagesia" , ha apuntalat, posant en valor la importància d'aquest en l'economia i les arques del país. A més, ha destacat que l'increment tributari podria arribar a recaptar més de 4,7 milions d'euros, ja que faria que Andorra fos "més atractiva des del punt de vista comercial i turístic".

Aprovat l'increment del 6% de les taxes sobre el tabac per manera unànime al Consell General, després que el Govern entrés el Projecte de llei a tràmit parlamentari aquest darrer dimarts. "L'objectiu és trobar un equilibri just entre mantenir la competitivitat comercial amb els països veïns i evitar la diferenciació de preus que puguin afavorir el contraban" , ha afirmat el ministre de Finances, Ramon Lladós, recalcant que es tracta d'una llei molt curta, d'un sol article, i que només modifica el gravamen de les taxes.

