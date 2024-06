La junta del Comitè Olímpic Andorrà visita l'arquebisbe d'Urgell

Durant la trobada els membres del COA han fet balanç amb el copríncep de les activitats executades en aquests darrers anys, en especial la participació d'Andorra en els pròxims Jocs Olímpics de París el juliol de 2024, així com dels avenços en la preparació de projectes futurs de l'entitat que engloba federacions olímpiques, federacions no-olímpiques, i representants dels atletes olímpics. També han informat el copríncep dels avenços en la preparació dels Jocs dels Petits Estats que es duran a terme al Principat d'Andorra el maig de 2025.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació