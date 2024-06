Bernat Lomero assoleix el primer lloc del rànquing nacional de nedadors per punts AQUA

En la jornada d'avui dels Campionats d’Europa d’esports aquàtics, la novena, han nedat Bernat Lomero en 200 metres lliures i Nàdia Tudó en 200 metres braça. El primer, amb el resultat assolit, s'ha col·locat en la primera plaça de la classificació del rànquing nacional masculí de nedadors.

Lomero ha nedat en la primera de les set sèries classificatòries, arribant en un anecdòtic segon lloc amb un temps de 2:16,34 i una inusual diferència de +22,21 segons, respecte al guanyador. Així, ha estat 59è de la classificació general a +30,90 d’escletxa del primer classificat entre els 62 competidors de totes les sèries.

L'andorrà, en consens amb la direcció tècnica, ha sacrificat el resultat general de la prova per a nedar el parcial de 100 metres en un temps de 50,99 que és nou rècord d’Andorra de 100 metres lliures, amb el qual millora la seva marca anterior de 51,46 (-0,47), de fa tan sols dos dies. La seva marca representen 776 punts AQUA, que el catapulten a la primera posició de la classificació del rànquing nacional masculí de nedadors. Patrick Pelegrina, ara segon classificat, en té 762 punts. Cal recordar que les marques oficials per punts AQUA les valida la World Aquatics i representen el principal criteri esportiu de consideració per a adjudicar les invitacions d’universalitat per a participar en els Jocs Olímpics.

Per la seva banda, Nàdia Tudó, primera classificada (723) del rànquing nacional femení per punts AQUA, s’ha acomiadat del campionat amb la prova de 200 metres braça, en la 2a de les sèries classificatòries. Cinquena amb un temps de 2:33,74 (+6,29 d’escletxa amb la primera classificada) i 716 punts AQUA, el qual és el millor temps de sempre de la nedadora en sèries preliminars d’aquesta prova i 19a classificada (+6,29 d’escletxa), a dos llocs del pas a semifinals.