Les primeres donacions d'òrgans no arribarien fins el 2027

Any 2027. Aquest és el termini que s'ha fixat Govern i el ministeri de Salut, encapçalat per Helena Mas, per encetar les primeres donacions d'òrgans al país, mentre que l'obtenció de teixits arribaria el 2025. Així ho ha exposat la titular de la cartera en la sessió de Consell General celebrada aquesta mateixa tarda, responent a una demanda de la consellera socialdemòcrata, Susanna Vela, qui li ha retret que ja fa sis anys es va aprovar una llei entorn d'aquesta mateixa qüestió: "S'autoimposen uns terminis que després no són capaços de complir", ha afirmat Vela, posant en relleu que, un cop més, l'Executiu no ha sigut capaç de complir amb els terminis marcats per ells mateixos.

Així i tot, Mas sí que ha volgut recalcar que la cartera que encapçala es troba treballant actualment en el reglament de les donacions de còrnia, les quals estan previstes que puguin iniciar el seu recorregut aquest mateix setembre. "És un circuit de més fàcil adaptabilitat", ha assenyalat la ministra, tot indicant que es preveu un trasllat d'un equip de professionals per dur a terme l'extracció de teixits i la conservació d'òrgans. A més, la titular de Salut, qüestionada per Vela envers una possible llista d'espera de ciutadans que es troben pendents d'un trasplantament, ha apuntalat que el 2023 10 persones es van sotmetre a diversos trasplantaments, 9 d'ells renals i 1 pulmonar.

Per altra banda, la ministra ha incidit en el fet que hi ha hagut canvis també en els cinc reglaments pertinents a la llei esmentada. "S'ha constatat que alguns no són necessaris perquè els convenis entre els països ja els contemplen o perquè són subjectes a desenvolupar activitats pròpies", ha explicat Mas. Dins dels catalogats com a 'innecessaris', es troba el relatiu a la donació de sang, en no haver-hi a Andorra cap banc de sang actualment; el referit a les cèl·lules i els teixits, el contingut dels quals ja queden inclosos en diversos convenis existents, o el sistema de vigilància de possibles efectes i reaccions adverses, els quals disposen també ja d'una sèrie de protocols. Com a reglaments 'necessaris', es troben els referits als òrgans, dels quals caldrà desenvolupar aspectes concrets, i els medicaments de teràpia avançada.