El president del Tribunal Superior, Albert Andrés, es jubilarà a finals d'any

El president del Tribunal Superior, Albert Andrés, ha expressat la seva voluntat de jubilar-se, així ho ha comunicat el Consell Superior de la Justícia aquest matí en un comunicat. L'actual president continuarà exercint el càrrec fins a finals d'aquest any. Finalment, El Consell Superior de la Justícia ha explicat que "aviat iniciarà el procediment de selecció per cobrir la plaça de magistrat".

Per El Periòdic

