La tornada a 1a RFEF, dos anys després, és el gran motiu pel qual l'FC Andorra tingui un dels estius més moguts dels darrers cursos. Com s'ha anat informant d'ençà que va finalitzar la temporada, s'espera un bon grapat de moviments entre sortides i arribades, així que Jaume Nogués, director esportiu del club, tindrà feina abans no comenci, a l'agost, la tercera competició més important del futbol espanyol.

Ara per ara només s'han fet oficials les sortides als seus respectius clubs dels qui van venir cedits – Julen Lobete, Iker Benito, Jon Karrikaburu i Aurélien Scheidler – i la marxa d'Iván Gil, qui posarà rumb les Illes Canàries per defensar la samarreta de la Las Palmas. Així doncs, cinc jugadors menys a una plantilla que, comptant els cedits, es queda amb 28 jugadors. Pel que fa a aquests cedits, cal recordar que el conjunt pirenaic recupera a Manu Nieto, qui ha estat mig curs a l'Elx; a Raúl Lizoain (Cartagena), Berto Rosas (Betis Deportivo), Pau Casadesús (Espanyol B), i Marc Vidal i Moha Moukhliss, encara al Barça Atlètic, on són protagonistes d'aquest equip que diumenge disputa el darrer matx de play-off per ascendir a Segona Divisió.

Anem a exposar, posicions per posicions, com es vol confeccionar doncs aquest nou projecte que ja se sap que girarà entorn Ferran Costa, pedra angular. Sota pals hi ha Nico Ratti, Dani Martín, Oier Olazábal, Lizoain i Vidal. Els tres primers són els qui s'han repartit els minuts aquest curs amb la samarreta tricolor, els dos restants, com s'ha dit, cedits i protagonistes on han jugat. D'aquests cinc, només Olazábal sembla tenir més o menys lligada la seva continuïtat al país. Tant ell com Ratti i Martín tenen contracte, però a l'argentí encara se l'ha d'acabar de tancar perquè es quedi, i tot apunta que l'asturià marxarà. Lizoain i Vidal, per la seva part, acaben vinculació a finals de mes.

La faceta defensiva és la que compta amb més fons d'armari. Actualment, hi ha 11 jugadors, cinc dels quals finalitzen contracte i, a falta de comunicat oficial, només un d'ells continuarà al Principat. Aquest és el cas de Martí Vilà, que tal com ha avançat el Diari d'Andorra, renovarà. Dels quatre restants, Diego González tornarà a l'Eldense, i Álex Pastor, Adrià Vilanova i Diego Pampín també faran les maletes. Amb contracte fins al juny de l'any vinent es troben Migue Leal, encara sense saber què serà d'ell el pròxim curs, així com Diego Alende i Álex Petxarroman. En aquests dos darrers casos el club confia que es quedin, tot i això, i segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, 'Petxa' ja té diferents ofertes de Segona Divisió i la seva intenció és no quedar-se, fins i tot se l'ha relacionat amb un conjunt dels Països Baixos. En la faceta defensiva resta José Marsà, amb contracte fins a l'any 2026. També s'ha de comptar amb Marc Bombardó i Casadesús, ambdós amb contracte fins al 2025.

Al mig del camp hi ha sis jugadors. Amb contracte està Álvaro Martín (2026), Jandro Orellana (2025), Sergi Samper (2025) i Sergio Molina (2025). D'aquests, tot i tenir relació contractual, no n'hi ha cap que sigui segur pel pròxim curs, i és que a Orellana i Molina els agradaria continuar al futbol professional. D'altra banda, Jorge Pombo i Rubén Bover acaben contracte diumenge vinent, i precisament el balear està encara en 'standby'. Amb l'oferta de renovació sobre la taula i amb altres propostes, encara ha de decidir. Moha Moukhliss, amb vinculació fins al 2025, tornarà del Barça Atlètic.

La davantera serà la línia amb més canvis. Ara per ara hi ha cinc atacants, tots ells amb contracte. Álex Calvo en té fins al 2028, mentre que Christos Almpanis i Pablo Moreno en tenen fins al 2025. Cap dels tres va ser important durant la passada temporada, per la qual cosa la directiva encara ha de decidir què fer amb ells. Se'ls suma Manu Nieto, cedit a l'Elx que té contracte fins a l'any 2026 i s'espera comptar amb ell el curs vinent, i Berto Rosas, internacional andorrà que ha estat cedit al filial del Betis.

Vist cert futur indecís amb uns quants jugadors, és d'esperar que arribin noves incorporacions. En un primer moment es va parlar de la possible tornada de Carlos Martínez després de l'Erasmus que s'ha fet a l'Índia, tot i que l'opció d'Alberto Solís com a primer anunci tricolor comença a agafar força. El mitjapunta arribaria lliure procedent del Real Unión d'Irun, però també està a l'agenda de conjunts de LaLiga Hypermotion com el Racing de Santander o el Mirandés. Amb tot, tampoc cal posar pressa per a les arribades. Només cal recordar el darrer dia de mercat del 2022, en el qual Nogués es va treure de sota la màniga tres fixatges nous per acabar de completar l'FC Andorra que debutava a Segona: Almpanis, Sinan Bakis i Mustapha Bundu, i van acabar funcionant.