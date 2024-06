La Massana aplicarà un sistema de quotes per les llicències de construcció

El Consell de Comú de la Massana ha aprovat una moratòria en la construcció, amb l'objectiu de frenar l'entrada de nous plans parcials i revisar el Pla d'Ordenació Urbana de la Parròquia (POUP). Per aconseguir això, es va establir un sistema de quotes per controlar el creixement de la parròquia.

Segons la cònsol major, Eva Sansa, aquest sistema "serà molt eficaç per frenar la construcció durant el període de revisió del POUP i de reforçament de les infraestructures hídriques". El sistema de quotes es basa en el percentatge del terreny edificable consolidat i la mitjana del que es va construir entre l'any 2000 i el 2022. Això permetrà edificar com a màxim 22.548 metres quadrats, repartits entre tots els quarts.El decret entrarà en vigor un cop publicat al BOPA i es computaran els projectes presentats des del mes de gener fins ara.

Sansa ha explicat que ja s'està contactant amb els propietaris de terrenys dels diferents quarts per poder fer reunions específiques a fi de resoldre els possibles dubtes.La minoria no ha volgut participar en el procés de votació per mostrar la seva posició contrària a que es debatés en la sessió d'avui. La minoria considera que no han rebut la informació amb antelació adequada i s'ha mostrat en contra del criteri d'admissió de projectes, en base a la data de recepció.

D'altra banda, el Consell de Comú massanenc també ha aprovat la suspensió temporal de llicències per instal·lacions de parcs solars, amb l'objectiu d'avaluar la necessitat d'un estudi d'impacte ambiental i paisatgístic. Això permetrà determinar les condicions per autoritzar aquestes instal·lacions i adaptar el POUP en conseqüència. Sí que es podran instal·lar plaques solars a les cobertes, però hauran de ser de color negre per harmonitzar l'impacte paisatgístic.

REVISIÓ DEL POUP / El Comú de la Massana ha donat llum verda a la contractació de l’equip de professionals que portaran a terme la revisió del POUP. La societat Jornet Llop Pastor Arquitectes, especialitzada amb urbanisme, serà l’encarregada d’aquests treballs, per un import 323 mil euros, repartits en tres anys, des del 2024 al 2026. Sansa ha remarcat que s’ha escollit aquesta empresa perquè compta amb un equip de professionals especialitzats en ordenació urbanística molt potent i que, a més, incorpora en la seva metodologia de treball un procés de participació ciutadana.

D’altra banda, el ple del Consell ha aprovat de manera definitiva, la modificació del POUP per regular el color dels panells solars, que hauran de ser negres en la totalitat de la seva superfície, ja sigui a les cobertes, solars, finques o terrenys. També en matèria urbanística, el Comú ha aprovat un conveni per ajustar dues unitats d’actuació, en terrenys afectats pel vial, per tal de possibilitar un accés coherent i independents a aquests terrenys. A més, també s’ha aprovat el trasllat de la cessió obligatòria d’una unitat d’actuació a una altra zona, concretament a Pal, on el Comú hi té una zona de serveis. Aquest canvi s’ha pogut realitzar després de comprovar, per part d’un pèrit, que els dos terrenys tenen un valor idèntic.