Andorra impulsa aliances públic-privades per a la transició digital

El repte de millorar la connectivitat i trencar les bretxes que es donen en l'entorn digital són dos dels temes que centren el primer Fòrum digital iberoamericà, que aquest divendres acull Andorra sota el títol 'Aliances Publicoprivades per a la Transició Digital. Infraestructures per a la connectivitat universal'. El Principat pot ser un bon exemple en aquesta matèria, tal com han destacat el secretari general iberoamericà, Andrés Allamand, i també el cap de Govern, Xavier Espot. En aquest sentit, Espot ha reivindicat l'alt percentatge de connectivitat d'Andorra. "Un dels factors clau i un dels factors d'atracció i de competitivitat del nostre país és aquesta connectivitat molt alta" ha subratllat el cap de Govern, que també ha volgut incidir que aquesta elevada connectivitat té un doble vessant "extern de cara en fora per atraure nous residents al nostre país, noves empreses, i per tant per diversificar la nostra activitat econòmica i, per un altre costat, també s'ha de llegir amb clau interna i com un element més d'aquest estat del benestar". I precisament aquest element cohesionador de la digitalització és sobre el qual es vol incidir en aquest fòrum. Ho ha subratllat el secretari general iberoamericà que ha destacat que cal que no es produeixin bretxes digitals entre àmbits rurals i urbans, entre persones amb més o menys recursos i també, i especialment, entre dones i homes.

En aquest sentit, Allamand ha remarcat que en qüestió de digitalització "més enllà de la connectivitat" també cal tenir present "l'accés i les capacitats" de les persones per "connectar-se i utilitzar intel·ligentment" la tecnologia. I d'aquesta manera, ha incidit en el fet que aquestes qüestions tenen a veure també amb "els processos educatius i Andorra té un sistema educatiu que és exemple" per aspectes com la "gratuïtat, la universalitat i els continguts que tenen els processos educatius" perquè creu que hi ha "moltes coses que podrien replicar-se a la regió".

Allamand també ha manifestat que aquest impuls a la digitalització és un "desafiament" que no poden fer tots sols el sector públic o el privat, ja que es tracta d'inversions "molt importants" i creu que també Andorra en aquest sentit, pot servir d'exemple.

Espot ha recordat que "un dels compromisos" que Andorra va "assumir" és que les cimeres iberoamericanes o les diferents trobades entre els països de la regió "no s'han de limitar als dies que se celebren" sinó que "allò que s'acorda, allò que es treballa, se li ha de donar una continuïtat", i ha remarcat que "precisament una forma de donar continuïtat" a la cimera que Andorra va acollir el 2021, que feia referència a la innovació i el desenvolupament sostenible, "era poder fer aquest fòrum digital". I ha remarcat que Andorra "pot aportar", ja que està "en un estat d'avançament", és a dir, ha fet "un seguit de passes" que poden servir d'exemple als països de la regió iberoamericana. Però també el Principat pot prendre exemple d'altres experiències del sector en altres aspectes. "Per tant, també això és el multilateralisme", ha defensat.

A la trobada que se celebra a Andorra hi prenen part de forma presencial prop de mig centenar de persones, entre representants del sector públic, empreses de telecomunicacions, entre altres. I també s'està fent un seguiment digital.