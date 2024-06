El concert de David Guetta serà el més multitudinari de la història amb 10.000 entrades

La línia L3 del servei d'autobusos es reforçarà a causa de la celebració de la tercera edició de l'Andorra Mountain Music que se celebrarà aquest cap de setmana al Tarter. Per tot plegat, l'organització ha fet públiques una sèrie de recomanacions per facilitar la mobilitat dels assistents el diumenge al concert de David Guetta, el qual es calcula que arribarà a les 10.000 entrades.



Davant la previsió d'una gran afluència, els organitzadors aconsellen, especialment als espectadors, que es desplacin amb antelació i que utilitzin el transport públic per arribar al recinte dels concerts, ja que la disponibilitat de places d'aparcament és limitada.



Així, el diumenge es reforçarà la línia L3 que uneix l'Estació Nacional d'Autobusos d'Andorra la Vella amb Soldeu, amb parades intermèdies. Aquest servei serà gratuït per a tots entre les 17.00 i les 21.30 hores, amb una freqüència aproximada de cada 15 minuts. El dissabte, la línia L3 funcionarà en els horaris i preus habituals. Per a aquells que decideixin desplaçar-se en vehicle propi, hi haurà diversos aparcaments habilitats al Tarter i les poblacions veïnes. Es recomana compartir el vehicle i arribar amb suficient antelació. Respecte a la sortida dels concerts, es realitzarà de manera escalonada per facilitar la mobilitat. A més, entre les 00.00 i les 02.00 hores dels dos dies hi haurà servei d'autobús L3 fins al centre del país.



Després del concert de David Guetta, també s'habilitaran autobusos llançadora gratuïts cada 15 minuts entre el recinte del concert i els aparcaments d'Incles i Soldeu. L'organització treballarà conjuntament amb els serveis de policia, circulació, Mobilitat i Protecció Civil per garantir que l'afectació al trànsit sigui la menor possible i l'evacuació pugui dur-se a terme d'una manera segura i progressiva.