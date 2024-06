Dues dones al capdavant de les guardes comunes del bestiar peixent de Setúria

La tradicional benedicció del bestiar, la qual se celebra cada any quan els animals pugen a péixer a les muntanyes, pretén ser un homenatges als ramaders de la parròquia i del país. Si l’any passat la protagonista va ser Rosa Tomàs, pels seus 40 anys com a vaquera de la Massana, aquest any ho ha estat la seva ajudant, una jove de 22 anys, Judith Carmona, apassionada per aquest ofici. «Hem de garantir el relleu generacional i aquest any serem probablement l’única zona de muntanya dels Pirineus amb dues vaqueres, un tàndem que segur que fa molt bona feina», ha assegurat el cònsol menor i responsable del departament de Medi Ambient, Roger Fité.

Just abans de la benedicció, la cònsol major, Eva Sansa i el cap de Govern, Xavier Espot, han tingut paraules de suport a la ramaderia. Per altra banda, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha destacat que aquest 2024 és un any important per a la ramaderia, sobretot per l’increment del 16% en el capítol de subvencions, el més gran que s’ha fet mai al sector amb la voluntat de mantenir-lo viu garantint el relleu generacional i que, a més, té una importància vital sobre el model turístic i paisatgístic. En aquest sentit, Casal ha posat en relleu la carn de qualitat que es produeix al país amb una raça pròpia, un segell d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP) reconegut a nivell europeu i un sistema exhaustiu controlat.

D’altra banda, Fité ha remarcat que la cabana ramadera es manté estable. Aquest estiu, les muntanyes massanenques acolliran uns 350 caps de bestiar boví, una cinquantena d’equí i també un miler d’ovelles que passaran l’estiu a la zona del Comapedrosa. Fité ha informat que es farà un treball de seguiment, conjuntament amb Andorra Recerca i Innovació, per analitzar el paper de les ovelles en la biodiversitat de l’alta muntanya.

El cònsol menor també ha recordat que a banda de Setúria, també hi ha bestiar peixent al Pla de l’Estany, Comapedrosa, les Fonts i Percanela.