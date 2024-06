La Policia recomana unes normes bàsiques per a un Sant Joan segur

La Policia, i en concret el grup TEDAX-NRBQ, s’encarrega de supervisar l’ús adequat del material pirotècnic, especialment, en nits com la de Sant Joan. És per això que des del Cos s’insisteix en la prudència i en la responsabilitat amb la divulgació d’una sèrie de consells i normes bàsiques per gaudir d’una revetlla segura, tal com han exposat en les seves xarxes socials.

Compra el material pirotècnic en establiments autoritzats. Segueix els consells dels fabricants. Respecta les normes d’utilització i l’edat d’ús que s’indiquen en el producte. Encén-los amb la metxa especial per a petards i des del terra. No llencis els petards amb la mà ni facis servis encenedors. No llencis els petards contra res ni ningú. No introdueixis els petards en recipients. No llencis petards a llocs on hi ha gent o vegetació. No els utilitzis en llocs tancats. Respecta el mobiliari urbà. No portis els petards a la butxaca, porta’ls en una bossa. No manipulis els petards ni treguis la metxa. No manipulis els petards ni treguis la metxa. No facis servir petards si et trobes sota els efectes de l’alcohol o les drogues.

A més, des de la Policia recorden també que una mala manipulació del material pirotècnic pot provocar incendis, cremades, mutilacions, danys a l’oïda i la vista, i intoxicacions, a més del fet que pot suposar un perill per a les mascotes.