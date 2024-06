La inversió total del Parc de l’Ossa d’Encamp s’enfila als vuit milions d'euros

La inauguració del Parc de l’Ossa d’Encamp ha tingut lloc aquest divendres amb la presència de tota la corporació encampadana i altres representants polítics. «És un dia molt important per a tota la ciutadania. A més, com podeu veure, hi ha molta expectació; el parc està ple», ha destacat la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, posant èmfasi en el preu del projecte, el qual ha tingut un cost total de vuit milions d’euros, ja que considera que «els ciutadans han de conèixer els projectes, no només votar-los, sinó també saber què han costat». A més, ha afegit que el preu no s’ha invertit només en la zona del parc, sinó també en els tres nous edificis, el nou aparcament, el bar-restaurant i el soterrament del carrer de la Molina, assenyalant també que «un parc pot ser només un parc, però aquest és clarament una millora per a la nostra parròquia, de la qual ens podem sentir tots molt orgullosos».

El parc de l’Ossa, que ja estava obert des del passat mes d’abril, però de manera parcial, s’ha completat ara amb la finalització de la zona de la Llacuna i els tres nous edificis de serveis, els quals acolliran pròximament el Servei de Circulació i els serveis del Llaç d’animació i l’Àrea de jovent, d’Infància i Joventut. Els usuaris que han assistit a la inauguració han descobert els tres nous edificis de serveis comunals, així com la petita exposició que va preparar el servei de Circulació, en la qual s'han pogut veure dos uniformes antics del cos, així com alguns dels vehicles que s’utilitzaven anys enrere i fotografies de l’època.

Així doncs, el Comú ha organitzat tot un seguit d’activitats des de l’àmbit cultural fins a l’esportiu, que inclouen un taller de pintura, un berenar per a tots els infants, un taller d’escalada, activitats de monopatí, un joc de pistes, un concert de música en directe i, el plat fort, un globus aerostàtic.