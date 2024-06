La Nit de la Candela il·lumina un any més Ordino

Nit màgica pels carrers d'Ordino. Més d'11.000 espelmes s'han encès pel centre històric de la parròquia per celebrar la Nit de la Candela, una tradició que ja fa cinc anys que se celebra i que converteix el poble en un gran atractiu. Després que el comú es veiés obligat a ajornar l'esdeveniment per les precipitacions que van caure dijous, l'activitat s'ha pogut celebrar aquesta nit, però ho ha fet amb canvis en els espectacles que hi havia programats.

"Aquest any havíem previst uns espectacles i, a última hora, en haver de canviar de dia n'hi ha hagut alguns que no han pogut venir perquè ja tenien contractats d'altres espectacles, però hem tingut la gran sort que tenim un gran equip i hem pogut aconseguir gent que ens vingui a substituir els artistes que no han pogut venir", ha explicat la cònsol major, Maria del Mar Coma.



Els intèrprets que no han pogut representar el seu espectacle han estat Neus Mar, el grup Improvisto's Krusty Show i el violinista JaviLin. Aquests han estat substituïts per Líquid Dansa, Malabarisme i Foc, i el grup de soul Green Note. El pianista Barceló Músic, el duet Naiacústic i el quartet de blues Shuffle Express sí que han pogut fer les actuacions que tenien previst.



Un any més l'objectiu de l'esdeveniment era celebrar l'arribada de l'estiu, però també dinamitzar el centre històric de la parròquia. "El que fem és posar en valor el centre històric de la parròquia, posar l'arquitectura en valor i dinamitzar la parròquia. Sortim d'aquest període de transició entre l'hivern i l'estiu, és la festa de l'inici de l'estiu i és una festa diferent que fem i que ens ha donat bons resultats, és diferenciadora i, per tant, és una festa que hem de continuar fent", ha detallat Coma. Durant la jornada els carrers s'han omplert d'espectadors que no s'han volgut perdre els milers d'espelmes que s'han repartit per Ordino.