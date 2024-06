L'Esbart Sant Romà enceta la festa del poble d'Encamp 2024

L'Encamp de Gresca, que ha estat protagonitzat per l'Esbart Sant Romà i s'ha celebrat aquest dissabte a la plaça dels Arínsols d'Encamp, ha inaugurat oficialment la festa del poble d'Encamp 2024, que es va iniciar aquest divendres a la nit amb els primers actes.

Encamp.- L'Encamp de Gresca, protagonitzat per l'Esbart Sant Romà, ha inaugurat oficialment la festa del poble d'Encamp 2024, que es va iniciar aquest divendres a la nit amb els primers actes. La ballada tradicional, un dels actes més representatius de la festa, ha comptat amb la participació de diverses autoritats com els cònsols d'Encamp, Laura Mas i Xavi Fernández, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el ministre de Turisme i Cormerç, Jordi Torres. "Avui, com he pogut comprovar, hem vist moltíssima gent. Crec que la gent té ganes de festa" ha apuntat el responsable de Política Lingüística al ministeri de Cultura i conseller de Cultura, Infància i Joventut d'Encamp, Joan Sans. "És la primera festa grossa de l'estiu del país i estem molt il·lusionats" ha afegit.



En aquest sentit, Sans ha destacat com a novetat d'enguany la col·laboració amb el Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness, que ja ha començat aquest matí amb unes classes magistrals al Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp. "A més, aquesta tarda tenim 470 dansaires a la plaça dels Arínsols. Una demostració de dansa amb diverses disciplines on participaran ballarins d'aquí i de fora" ha assenyalat el conseller encampadà, qui ha ressaltat que aquest dissabte la festa compta amb una gran oferta d'activitats.



Una vegada finalitzat l'Encamp de Gresca s'ha donat el tret de sortida a la vermutada popular, que ha estat acompanyada per música en directe amb el concert del grup Antònies Darkness amb una gran participació i un nou format molt ben rebut.



Gran concert de la Festa del Poble amb Buhos



El plat fort de la nit arribarà amb l’actuació del grup català ‘Buhos’ a l’aparcament de Sant Miquel. Un concert amb entrada gratuïta d'un grup festiu referencial amb més de 1.000 concerts a l'esquena amb els quals han aconseguit fidelitzar el públic d'allà on actuen. Amb més de 250.000 seguidors a les xarxes socials, són el grup en català núm. 1 a TikTok, amb centenars de milers d'oients mensuals a Spotify i més de 45 milions de reproduccions a YouTube. El 2023 van sorprendre amb el disc "La nit està que crema", i la seva publicació s'ha acompanyat d'una gira pels principals escenaris i festivals d'Espanya i Europa, amb Encamp formant-hi part.



Just abans del concert se celebrarà el sopar de gala al carrer Major, a partir de les 21 h, i també hi haurà música en directe amb el concert de ‘Furgas’. Ja en finalitzar el concert de ‘Buhos’ la festa continuarà amb la sessió FLAIXBAC amb DJ Carles Pérez, i discjòquei amb DJ Moncho.