Èxit de participació de l'exposició 'El cos desvelat' amb més de 3.000 espectadors

Una acció que, a més de donar un espai als artistes del país, ha permès fomentar el debat entorn l’art. Així, en aquestes petites trobades, l’artista convidat ha intercanviat punts de vista amb el públic i ha pogut aprofundir sobre la importància que ha tingut el nu dins l’art andorrà. Amb tot, l’acció artística El cos com a mercaderia de Sandra March ha estat la que més impacte ha generat entre el públic. I és que l’artista ha sacsejat consciències en qüestionar el cos objecte a partir de la creació d’una instal·lació artística efímera. Fins el dia d’avui, el CAEE ha registrat 7.088 visitants. Una xifra que augmentarà a partir del 5 de juliol, dia en què s’inaugurarà la nova exposició que estarà basada en la cultura dels anys 80.

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) ha tancat l’exposició El cos desvelat. El nu a la contemporaneïtat amb un total de 3.144 visitants. Durant els tres mesos d’exposició (del 13 de març al 15 de juny), l’espectador ha pogut explorar la manera en com s’ha tractat el cos humà en cada època de la història i com s’ha vist transformat pels canvis de percepció que s’han produït, especialment, al segle XX. En aquest sentit, una de les activitats paral·leles a l’exposició que ha assolit un èxit de participació ha estat la Tertúlia d’art & vermut: el nu a Andorra.

Per El Periòdic

