Sant Julià de Lòria recupera la tradicional figura del bestiari

La llegenda de la Dama Blanca i el Rei Moro explica que aquest últim es va portar malament i la Dama Blanca el va convertir en un llop. Ara bé, si aquests tres personatges són els protagonistes de la llegenda, el bestiari de Sant Julià de Lòria només en comptava amb dos, ja que mancava l'animal. Fins ara. I és que Roger Mas, fill de l'artista Sergi Mas, va decidir fa uns mesos, en una conversa amb el seu pare i Joan Junyent, que la celebració del 40è aniversari dels gegants de la parròquia laurediana seria el moment oportú per recuperar la figura de l'animal i presentar-la davant del poble. "És un plaer culminar l'obra del meu pare. És com un llegat i una transmissió de coneixement d'una generació a l'altra que s'aplica a l'hora de fer aquest cap del Llop de la Senyoreta" apuntava, Mas, des del seu taller.



Segons explica l'artista, el procés de fabricació del cap ha estat llarg. "Ha estat un procés enriquidor i creatiu, sobretot pel fet de passar de les dues a les tres dimensions en termes d'escultura" assenyalava, l'artista. "A més, també he hagut de tenir en compte que fos lleuger" afegia, Mas, destacant que per la seva confecció havia utilitzat materials com l'alumini, reixa de galliner i fibra de vidre per aconseguir també una certa resistència. "Hi ha hagut tres fases de construcció: la carcassa, el cap de l'animal i la vestimenta, que s'està confeccionant des de l'Escola d'Art. Són tres apartats que s'estan treballant simultàniament gràcies a l'ajuda de la professora de tall, Carme Rovira, i de voluntàries, que són les que estan cosint la vestimenta" indicava, Mas. A més, com a curiositat, es tractarà del primer personatge del bestiari d'Andorra que escopirà foc, amb diversitat de llums i espurnes.



"Estem ben a punt de finalitzar el procés de construcció del llop. Estem realment meravellats de poder-lo estrenar, i si tot va bé, ho farem per la festa major" celebrava la cap del servei de Promoció Cultural de Sant Julià, Laura Rogé, tot afegint que "inaugurarem la Festa Major amb el Llop de la Senyoreta confeccionat per tota una colla de grans ideòlegs i encapçalat pel Sergi Mas i el Roger Mas". "La colla gegantera són els que prendran mà del Llop de la Senyoreta i els que el faran circular i fer llançar foc per la boca" puntualitzava, Rogé. Molts laurediancs, doncs, ja es troben expectants per recuperar aquest cap de llop que, ni més ni menys, és una part essencial de la seva llegenda i del seu patrimoni cultural.