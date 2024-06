El filial de l'FC Andorra desapareixerà

En una notícia publicada per Andorra Difusió, el FC Andorra ha anunciat que desapareixerà com a club filial del Gimnàstic Manresa. Aquesta decisió es deu a la fusió entre el Nàstic Manresa i l'Artesa de Lleida, que permetrà al Nàstic jugar a primera catalana amb el nom dels tricolors.

El club andorrà, que actualment competeix en el grup 15 de tercera catalana, ha decidit fusionar-se amb el Nàstic Manresa per jugar a primera catalana. Aquesta decisió es deu a la manca d'hores i camps per entrenar, així com a la disponibilitat de jugadors en detriment de la lliga nacional.

Tot i això, serà un cop important per als jugadors del país. La fusió entre el Nàstic Manresa i l'Artesa de Lleida està prevista per aprovar-se en una reunió dels socis manresans el pròxim dilluns. Això permetrà al Nàstic disposar d'un equip afiliat en aquesta categoria.

En paral·lel, l'entitat també està ultimant els detalls amb la federació per revifar el projecte de pedrera al país. Aquest projecte busca crear un nou camp per al futur del futbol andorrà. En una altra notícia, el Màlaga ha ascendit a segona divisió després d'una bogeria de partit contra el Nàstic de Tarragona. Els andalusos van avançar-se amb un home menys i en la pròrroga van fer el 2 a 0 que semblava definitiu.

Tot i això, en la segona part del temps extra un gol de Dioni i un altre de Cordero en la darrera acció de partit van completar una fita sense precedents. Aquesta notícia marca el final d'un capítol en el futbol andorrà i obre una nova pàgina per al futur del club. Els jugadors del país esperen amb ansietat el que vindrà i esperen que el projecte de pedrera es pugui dur a terme per revifar el futbol andorrà.