Encamp acull un multitudinari Crash Car

Impactes temeraris i crits afogats. L'aparcament de Prada de Moles ha tornat a convertir-se aquesta revetlla de Sant Joan a la tarda en l'escenari de l'activitat amb més expectació de la Festa del poble d'Encamp: el Crash Car. I és que centenars de persones de totes les edats -amb una predominança important de públic de la mateixa parròquia- han arribat amb molt de marge de temps abans de les 16 hores per a trobar el millor lloc i seguir en directe -ja sigui asseguts des de l'herba del mateix pàrquing o des de la llotja en el qual s'han transformat Passatge Antic Camí d'Escaldes i de l'avinguda de la Bartra- d'aquest espectacle que consisteix, ni més ni menys, que en una versió a mida real dels clàssics autos de xoc. Una prova de resistència amb certa dosi d'imprudència on els conductors, que s'han equipat amb cascos per evitar situacions de perill i han 'tunejat' el seu cotxe per a l'ocasió -fins i tot, algun traient fum amb vocació de locomotora- han competit els uns contra els altres per a mantenir el seu vehicle en circulació durant més estona.



Ara bé, la festa no s'ha limitat al Crash Car. De fet, els més petits han participat paral·lelament a la Festa de l'Escuma, que s'ha celebrat al mateix moment passeig de l'Alguer. A més, la programació de la Festa del Poble d'aquest diumenge s'ha completat a les 18 hores amb la cantada d'havaneres a càrrec de Sons d'Alta Mar a la plaça dels Aríndols i del partit de futbol 7 de sorters i solteres versus casats i casades. Finalment, el dia es tancarà amb la celebració del ball de tarda pels padrins amb Euphoria Trio, que també tindrà lloc a la plaça dels Arínsols.