Quan les rebaixes no són aplicables a tots els sectors

El divendres passat, els principals comerços de roba van encetar la temporada de rebaixes d'estiu, una campanya de màrqueting i estratègia d'augment de vendes que, a diferència de les botigues de roba, els comerços d'electrònica no solen aprofitar per oferir rebaixes generalitzades durant aquestes temporades específiques. Segons explica l'amo d'una botiga d'electrònica d'Andorra, "en el sector de l'electrònica no fem rebaixes". Això es deu principalment al fet que "el marge de la roba no es juga al marge de l'electrònica".



El propietari assenyala que "el marge de l'electrònica és d'un 5% o un 10%", per la qual cosa no poden permetre's fer descomptes importants com sí que ho fan les botigues de moda. Lamentablement, les botigues d'electrònica cada vegada estan pitjor, perquè el marge de ganància que tenim és molt petit". En el seu lloc, les empreses d'electrònica ofereixen "ofertes puntuals" quan els fabricants com Samsung o Apple llancen promocions especials. Però aquestes són iniciatives de les mateixes marques, no descomptes aplicats directament pels comerços al detall. El principal desavantatge que enfronten les botigues físiques d'electrònica és la creixent competència de les plataformes de comerç electrònic, que poden oferir preus més baixos en tenir menors costos operatius. "Quan el marge és tan dolent, llavors no es pot pagar un lloguer alt, ni pagar als empleats bé", la qual cosa dificulta la supervivència dels comerços tradicionals. En resum, mentre que la roba pot permetre's fer rebaixes estacionals, l'estret marge de benefici en el sector de l'electrònica impedeix que les botigues físiques puguin aplicar descomptes generalitzats, la qual cosa els resta competitivitat enfront de les vendes en línia.



segons un informe, els usuaris d'entre 50 i 60 anys lideren la taula quant a despesa mitjana en compres en línia, amb una despesa mitjana de 361,42 €. Això reflecteix com els consumidors més longeus estan adoptant més de pressa les plataformes de comerç electrònic.



Així, el sector de l'electrònica està en constant creixement, oferint a les empreses una gran oportunitat per a generar més ingressos. No obstant això, també presenta desavantatges com a problemes de seguretat i la necessitat de gestionar la reputació en línia, així com la complicada situació duanera amb els productes comprats amb plataformes com Amazon que han de passar molts usuaris de la marca que resideixen al Principat.