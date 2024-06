Teixeira assoleix doble rècord d'Andorra a França

Kevin Teixeira, nadador sub-20 d'Andorra, ha establert un nou rècord nacional en la prova de 400 metres lliures amb un temps de 4:00,29. Aquesta és la cinquena vegada aquesta temporada que Teixeira rebaixa un rècord absolut d'Andorra. L'anterior rècord de la prova pertanyia a Hocine Haciane des de l'any 2005. Teixeira, de 19 anys, ha millorat els tres rècords absoluts de mig fons d'Andorra en les últimes setmanes, incloent els 1500 i 800 metres lliures.Teixeira, que entrena al 'Cercle des Nageurs' d'Antibes sota les ordres de Frédéric Vergnoux, és un dels beneficiaris d'una de les beques de desenvolupament en natació que atorga la World Aquatics. Després dels Campionats d'Europa i d'Espanya, Teixeira se situa en segona posició del rànquing nacional masculí per optar a les invitacions d'universalitat per als Jocs Olímpics de París 2024.

El balanç general de la participació andorrana queda amb un quart lloc d’Espanya, una final A, tres rècords d’Andorra, i dues aproximacions a les fases semifinals o finals d’ambdós campionats, una per temps (Pelegrina s’ha quedat a una centèsima d’una segona final) i Tudó (per lloc de classificació, amb dues places de diferència). El cicle de proves classificatòries 2024 de la natació per a accedir a les olimpíades ha finalitzat. La temporada regular de la natació andorrana, continua fins a finals de juliol quan de forma progressiva, categoria a categoria tancaran les competicions per a donar pas als Jocs Olímpics. El calendari oficial de la natació andorrana es podria perllongar si el Comitè Olímpic Andorrà finalment decideix aprofitar l’estat de forma de Nàdia Tudo i Bernat Lomero i els convoca per participar en els seus primers Jocs Olímpics.