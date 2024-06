Homenatge a Rosa Ferrer durant la rebuda de la flama del Canigó

El síndic general, Carles Ensenyat, ha dedicat un record a l'antiga cònsol d'Andorra la Vella, Rosa Ferrer, durant el seu discurs de rebuda de la flama del Canigó, que ha tingut lloc aquest diumenge a la tarda a la plaça del Consell General. Ferrer va morir l'any 2018 i és recordada pel seu suport al col·lectiu faller i, especialment, per aconseguir que les falles fossin incloses en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. "Era amiga, confident i una referent per a mi. D'ella, que va treballar incansablement per enfortir la tradició fallera, vaig aprendre a valorar el patrimoni immaterial" ha comentat, Ensenyat, durant el seu discurs, en el qual ha recordat que la flama marca un moment únic en el calendari i ha desitjat una bona revetlla a tot el públic present.



L'acte de la rebuda de la flama ha prosseguit amb el relleu del fallaire major i menor de les Valls d'Andorra, on han assumit el nou càrrec Marco Castro i Ton Samarra. "M'enorgulleix que hagi guanyat Sant Julià" ha apuntat, Castro, qui durant el seu discurs ha agraït el suport a tota la comunitat fallaire. Durant la cerimònia, s'ha recordat que, per aconseguir el càrrec, els fallaires van haver de competir entre ells amb el seu equip per a aconseguir la clau de plata. A més, també s'ha celebrat que, durant la recerca de l'argolla de Fontargent el passat dos de juny, es va assolir un rècord històric de participació amb més de vuitanta persones i quatre candidats a fallaire major.



Posteriorment, Marco ha iniciat la roda de falles, en la qual també hi han participat diverses autoritats com els cònsols majors d'Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada. Finalment, l'acte s'ha clos oficialment amb un espectacle a càrrec dels petits fallaires i una actuació de la Banda de l'Institut de Música.