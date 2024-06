Detingut amb 29 grams d'haixix que anava a vendre a Encamp

Un jove de 18 anys ha estat detingut aquesta matinada per portar 29,23 grams d'haixix a Escaldes-Engordany. Segons ha informat la Policia, a l'arrestat se li han trobat 10 porcions d'una substància presumptament haixix embolicada individualment i amb un pes similar, fet que ha aixecat les sospites dels agents que els embolcalls es podien destinar a una possible venda. Posteriorment, segons les mateixes fonts, el detingut ha acabat reconeixent que anava a vendre l'haixix a Encamp, tot i que, segons les mateixes fonts, aquest ha assegurat que no era seu. La Policia ha iniciat una investigació que ha acabat amb la detenció d'un segon jove també de 18 anys, a Sant Julià de Lòria, com a presumpte propietari de la droga, un altre noi.



D'altra banda, una persona de 34 anys ha estat controlada per conduir sota els efectes de les drogues. També, el cos policial ha detingut quatre persones més, amb edats compreses entre els 30 i els 52 anys, per donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb taxes de 0,89 a 1,06.



Finalment, un home de 46 anys i no resident va ser detingut fa uns dies com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar certificats d'experiència laboral amb l'objectiu d'obtenir l'autorització de residència i treball, segons el comunicat de la Policia.