Circulació imposa prop de 22.000 sancions des de principis d'any

Novament, la capital ha estat la parròquia on se n'han posat més, arribant fins a les 36.795 sancions (20.637 relatives a parquímetres i 16.158 de circulació) i 19.030 avisos. La segueix Encamp (16.566); Escaldes-Engordany (8.661 - 396.671,26 euros), Canillo (8.879), la Massana (8.173), Sant Julià de Lòria (7.267, de les quals 3.455 han estat cobrades per un import de 71.305,32 euros) i Ordino (5.077, de les quals 4.449 han estat infraccions lleus, 616 greus i 12 molt greus).

Els Serveis de Circulació dels diferents comuns han imposat fins a 21.834 sancions durant els primers quatre mesos del 2024. La capital, Andorra la Vella ha estat la parròquia que més sancions ha imposat entre els mesos de gener i abril amb 6.188 de les quals 1.309 han estat relacionades amb aparcaments indeguts en zona blava i les 4.879 restants en zona verda, informa l'ANA. Tot seguit es troben les parròquies d'Encamp amb 5.006 sancions i Canillo, amb 1.453 sancions que han representat el pagament de 41.872,1 euros. Pel que fa a Escaldes-Engordany, són 3.036 el nombre de sancions, les quals han representat 121.396,75 euros. A La Massana se'n registren 2.317 sancions i Sant Julià de Lòria 2.161, de les quals només s'han cobrat 948 per un import de 25.891,31 euros. Finalment, a Ordino la xifra és de 1.673, de les quals 1.281 han estat infraccions lleus, 375 greus i 16 molt greus.

Per Agències

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació