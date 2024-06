Detinguts dos homes per provocar dues baralles, un d'ells amb cocaïna

La Policia ha arrestat la matinada de dissabte un home de 28 anys arran d’una agressió a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella. Els agents el van trobar prop del lloc dels fets després que li propinés un cop de puny a un altre, causant-li lesions a la cara. A més, la matinada de diumenge, un individu de 34 anys ha estat detingut a la parròquia d'Encamp per agredir i causar lesions a un altre en una baralla entre diferents persones a la via pública. Convé recalcar que el subjecte es trobava en possessió d’1,5 grams de cocaïna. Per tant, en aquest cas, no només se l'ha detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, sinó també com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.



D'altra banda, durant la matinada de diumenge, també a Encamp, la Policia ha capturat a un altre jove, de 24 anys, com a presumpte autor de delictes contra l’honor i contra la funció pública. Mentre els agents li efectuaven un control rutinari en matèria d’estupefaents a 03.30 hores, durant el qual li van trobar dues cigarretes confeccionades amb haixix i 1,4 grams del mateix producte, l’home va procedir a injuriar-los. Tot i haver-se calmat inicialment, passades les 05.00 hores, l'home va tornar a dirigir-se als policies insultant-los, mostrant-se desafiant i agressiu, així com desobeint reiteradament les seves indicacions. Per aquest motiu, es va ordenar la seva detenció.