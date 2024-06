El Principat rep més de mig milió de visitants al maig

El mes de maig de 2024 han entrat al país 551.334 visitants, fet que equival a una variació del +6,9% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons apunta el departament d'Estadística en un comunicat aquest dilluns. L'informe apunta que les dades acumulades dels últims dotze mesos presenten una recuperació en relació amb el mateix període referit a l’any anterior, amb un augment del nombre de visitants d’un +6,2%.

Del total de visitants, el 74,6% són excursionistes, xifra que correspon a 411.544, mentre que 139.790 són turistes, el 25,4%. Els registres per tipologia de visitants, mostren una disminució del 6,4% en el nombre de turistes, mentre que el nombre d’excursionistes presenta un augment de 12,4%. Per país de residència, els visitants d’altres procedències augmenten un 20,5%, seguit dels visitants francesos i dels visitants espanyols que augmenten un 5,4% i 2,9% respectivament, amb relació al mateix període de l’any anterior.

Respecte a les característiques socioeconòmiques dels visitants, les famílies representen la variació més ampla, un 38,3% amb gairebé 10 punts menys, respecte al maig del 2023, que la xifra es va situar en 28,9%.

Tant el nombre de turistes com el d’excursionistes augmenta un 5,5% i un 6,7%, respectivament. L'acumulat des de principi d'any del nombre de visitants-dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana), és un -0,1% inferior en relació amb el mateix període referit a l'any anterior.

Finalment, les dades apunten que el motiu principal dels visitants són les compres (67,5%). A més, tant els excursionistes com els turistes, presenten com a motiu principal de visita les compres amb un 86,4% i un 33,7% respectivament.

72.000 euros per l'estudi de càrrega

El passat 5 de juny, el Govern va adjudicar el concurs per contractar els serveis d'una empresa que elabori un estudi relatiu a la capacitat de càrrega turística del país i a les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat i qualitat del sector. L'adjudicació va ser per l'empresa BMS Consultoria Estratègica per un import de 72.000,50 euros, amb el 15 de desembre d'enguany com a termini d'execució. L'estudi ha d'incorporar l'avaluació de les repercussions actuals i futures, econòmiques i socials, de l'activitat turística, tenint en compte les necessitats de la població resident, dels operadors turístics i dels visitants, així com consideracions mediambientals.

L'empresa seleccionada treballarà sota la coordinació i supervisió del Ministeri de Turisme i Comerç. Sobre la base d'aquest estudi es podrà determinar si el parc d'allotjaments turístics actual està correctament dimensionat i quina capacitat de creixement té globalment i per parròquia, població, grup o categoria. L'anàlisi haurà de considerar la sostenibilitat econòmica del sector dels allotjaments turístics, la repercussió actual i futura sobre la població, els operadors turístics, els visitants i el rol de les segones residències.Aquest treball s'haurà d'elaborar tenint en compte l'impacte sobre aspectes mediambientals, en els recursos hídrics i energètics, en la gestió de residus o en la contaminació acústica. També cal tenir present els efectes sobre la mobilitat, la capacitat hospitalària i les necessitats de personal per al sector turístic. Tot i que l'estudi que s'iniciarà haurà d'estar centrat en la capacitat de càrrega turística -i encara més concretament en l'oferta d'allotjaments turístics-, a l'hora de la seva elaboració s'hauran de tenir presents els resultats dels estudis de càrrega màxima que estan duent a terme els comuns.