La UE Santa Coloma es prepara per al debut a la Champions

La Unió Esportiva Santa Coloma s’estrenarà a la Champions League disputant l'anada de la primera ronda de la Lliga de Campions el pròxim dimarts 9 de juliol a les 20.00 hores, contra el Ballkani de Kosovo. Ho farà després d’haver tancat una temporada històrica amb un doblet guanyant la primera lliga en la seva història i la Copa Constitució.

El duel es disputarà a l’Estadi Nacional i els colomencs buscaran el millor resultat possible que els permeti arribar al partit de tornada amb opcions de passar l’eliminatòria. Pel que fa al partit de tornada, es disputaria el dimarts següent a les 16.30 hores, horari local. En cas de classificar a la següent ronda, el conjunt dirigit des de fa poques setmanes per Boris Antón s'enfrontaria al Midtylland danès i si cauen eliminats jugarien contra el perdedor de l'eliminatòria entre el Hamrun Spartans de Malta i el Lincoln de Gibraltar.

La UE es troba davant el bonic repte de debutar a la màxima competició europea i ho farà amb un tècnic de la casa, com és Antón que viurà una segona etapa com a entrenador després de la marxa de Ramon Maria Calderé. El ja extècnic de l’equip va tancar la seva etapa al futbol andorrà guanyant el guardó al millor entrenador atorgat per la FAF en una nova edició de la Nit del futbol, en què va entregar els premis als millors de la temporada.