Més de 5.000 persones gaudeixen de l’EUROCREW DRIFT SHOW ANDORRA

Els fanàtics del DRIFT PRO i els aficionats en general (més de 5.000 persones) van envair el Port d’Envalira per gaudir en directe amb les evolucions dels millors pilots espanyols i francesos a la disputa de l’EUROCREW DRIFT SHOW Andorra. Tot disputat en un escenari immillorable per a la pràctica d'aquesta especialitat del motorsport, el Circuit Andorra - Pas de la Casa.

El director del Circuit Andorra - Pas de la Casa, Alex Bercianos, es va mostrar satisfet pel desenllaç d’un esdeveniment de la magnitud del DRIFT SHOW Andorra, afirmant que “no hi ha dubte que l’organització i la posada en marxa d’un esdeveniment d’aquestes característiques comporta un esforç extra per part de tot l'equip del Circuit Andorra. Però també és cert que quan es posa en marxa i tot es desenvolupa segons allò previst la satisfacció és immensa”, deixant clar que “mai havíem tingut tants aficionats a les nostres instal·lacions, és evident que hem pres nota de coses a millorar, però la seguretat de participants i espectadors, punt vital d’una competició d’aquestes característiques, ha estat en tot moment sota control”, va explicar Bercianos.

Les sèries de DRIFTING, punt d’inici del DRIFT SHOW ANDORRA

Dissabte a les 13.00 hores, hora prevista per a l’inici de l’esdeveniment, els que no volien perdre’s detall van tenir el primer lliurament de derrapades i traçades impossibles. Començaven més de set hores que durant el cap de setmana centrarien l’atenció dels presents. Aquestes sèries de DRIFT PRO només van tenir dos “break” per donar pas a altres activitats a la mateixa pista del Circuit Andorra.

TRACK WALK i Concurs de vehicles exposats

En primer lloc, després de gairebé tres hores d’evolucions de mànegues continuades a la pista, els vehicles dels participants van ser exposats a la part sud del traçat, on tots els presents a les instal·lacions andorranes van tenir l’ocasió d’observar-los molt de prop.

A més, amb el suport d’un “speaker” de l’organització, els mateixos interessats en qüestions merament tècniques van poder resoldre els seus dubtes pel que fa a la posada a punt de les prestacions d’una mecànica tan particular com la dels vehicles del DRIFT.

Tampoc va haver-hi activitat competitiva a la pista en el moment que es va dur a terme l'entrega de premis als considerats com als tres millors, dels més de 100 inscrits, al concurs del DRIFT SHOW Andorra. En el MOTOSPORT VILLAGE es va poder observar de prop tant l’Hospitality d’un equip de MOTOGP, en el qual hi va haver diverses motos habituals al campionat del món de motociclisme, com els vehicles de les 24 hores de Le Mans de l’equip Teo Martin Motorsport. .

GRAN NOVETAT DEL DRIFT SHOW ANDORRA 2024 “RALLY SHOW EXHIBICIÓ DE CAMPIONS”

Els responsables de pista de les instal·lacions andorranes van haver de variar, en temps rècord, el traçat de la pista perquè els participants del RALLY SHOW poguessin competir en paral·lel, dos pilots alhora, i així anar superant tandes fins a arribar a la gran final. Cal destacar que la competició estava oberta a vehicles de diferents disciplines del motorsport.

Inicialment, els organitzadors van agrupar els participants amb mecàniques de prestacions similars. A mesura que es van anar superant les mànigues, els guanyadors eren els que configuraven les duples següents. A la gran final van competir dos veterans de l'esport del motor, el català Santi Guitart pilotant un CM Demon Car (vehicle de muntanya) i l’andorrà Joan Vinyes, qui per a l’ocasió va pilotar un vehicle històric (Seat Ibiza Kit Car). Va vèncer Guitart seguit de VInyes, completant el podi final el pilot d’Encamp Edgar Montellà (SpeedCar).