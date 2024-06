Ribera, Henderson i De la Riva, en el grup de líders dels Petits Estats d'Europa

A la primera ronda, que va iniciar ahir a les 15.00 hores, la sorpresa la va donar el jove jugador d’Illes Feroe, Luitjen Akselsson Apol (2251 FIDE), qui va vèncer al Mestre FIDE NOTA DE PREMSA xipriota Konstantinos Michaelides (2317 FIDE), així com les taules entre el Gran Mestre de Mònaco, Igor Efimov (2312 FIDE), contra el Mestre Internacional luxemburguès Fred Berend (2235 FIDE). A les 16.00 hores es començarà a la tercera partida d’ambdós campionats.

Pel que fa al campionat femení, Ariadna de la Riva ha derrotat la jugadora de San Marino, Mariane Biordi (sense ELO FIDE). El duel andorrà d’aquest matí ha estat el d’Andrea Henderson (1966 FIDE) i Júlia Muratet (1834 FIDE), les quals han acabat les últimes amb victòries per a les blanques. Així doncs, la classificació de jugadores amb dos punts està conformada per la Gran Mestra femenina de Luxemburg Elvira Berend (2234 FIDE), Henderson, la jugadora de Guernsey Gerda Nevska (1872 FIDE) i de la Riva. Aquesta tarda es repetirà una altra disputa andorrana amb de la Riva i Henderson, mentre que Muratet jugarà contra la favorita del torneig, Elvira Berend.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació