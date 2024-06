Els Bombers desencallen un autobús d'una cuneta a la carretera General 4

Efectius dels Bombers han aconseguit desencallar un autobús que s'havia quedat bloquejat en la carretera General 4, a Pal. Segons fonts oficials, el vehicle de grans dimensions hauria sortit del marge de la carretera i s'hauria quedat encallat en una cuneta de l'estreta carretera. El desbloqueig s'ha aconseguit gràcies al treball conjunt dels efectius desplegats, que han treballat amb pales i estris per tal de moure el vehicle. L'actuació s'ha fet juntament amb el Servei de Circulació i han intervingut cinc agents del cos de Bombers.

Per El Periòdic

