Raposeiras queda segon al circuit de Mugello

Jordi Raposeiras assoleix la segona posició en el circuit de Mugello, en la tercera cursa del calendari del Campionat Itàlia de Velocitat (CIV). El pilot andorrà que el passat març va fitxar per dues temporades amb l'equip MCR Squadra Corse i Prodina Racing per disputar la competició italiana, aconsegueix situar-se al podi.

En un cap de setmana que des de l'equip de Raposeiras descriuen com a “complicat, per trobar el bon setting de la moto”, ja que el circuit de Mugello “és un circuit molt llarg i molt tècnic", a la classificació del dissabte i amb el hàndicap de no conèixer-se el circuit, Raposeiras es va posicionar en setena posició de graella, a més de dos segons del primer classificat, el seu company d'equip. Així tot, diumenge tot va canviar, i tot i perdre més posicions en una mala sortida, la cursa va ser amb la pista mullada i aquí va prevaldre el pilotatge. Finalment, Raposeiras va travessar la meta lluitant tota la cursa en segona posició. El pilot ha afirmat que està “molt satisfet d'aquesta victòria, i de veure la bandera d'Andorra a un circuit Italià”.