La FAN tem perdre una generació que ara està en mans del COA

La Federació Andorrana de Natació (FAN) ha presentat oficialment al Comitè Olímpic Andorrà (COA) els seus dos nedadors escollits, Bernat Lomero i Nàdia Tudó, en un darrer intent per aconseguir una plaça als Jocs Olímpics de París. La decisió final ja està mans del COA, el qual s'haurà de posicionar abans del diumenge sobre si aprofita les invitacions disponibles.

Malgrat l'evident millora dels nedadors andorrans, sembla que aquesta no serà suficient per assegurar una plaça d'universalitat. El president de la FAN, Joan Clotet, ha manifestat que “no és una qüestió de voler anar de convidats, volem utilitzar aquestes places i que sempre estiguin reconegudes per la nostra federació internacional, que és la World Aquatics”.

La federació ha enviat els perfils dels dos nedadors candidats a la World Aquatics, però ara tot queda en mans del COA. Clotet reconeix que la situació no és fàcil i que lluitaran fins al final: “Si tinguessin ganes segur que podríem haver solucionat tot aquest tema des de fa molt temps. Nosaltres ja fa molt temps que intentem parlar i intentant mirar-nos-ho d'una altra manera", afirma el president de la FAN, tot indicant que "si tu et tanques en banda i ja no ho vols solucionar evidentment nosaltres no podem, però nosaltres hem insistit”.

Tant Nàdia Tudó com Bernat Lomero estan ara en mans del comitè, ja que no han aconseguit les mínimes requerides. No obstant això, cal tenir en compte que les mínimes B de París són més exigents que les mínimes A dels Jocs de Tòquio. Alfonso Maltrana, director tècnic de la FAN, alerta que “estem parlant de 12 anys esportius sense representació, una generació esportiva es perd i les que vindran no tindran cap referent”. El president també ha remarcat la seva decepció pel suport insuficient rebut per part del Govern, destacant que altres organismes internacionals i altres petits països sí que envien els seus nedadors a les competicions olímpiques.

Aquest dijous està prevista una assemblea del COA, i Clotet no dubtarà a insistir en aquesta qüestió, tot i que no estigui a l'ordre del dia.