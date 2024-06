Mor un turista holandès al Pla de l'Estany

Un turista holandès de 70 anys ha mort aquesta tarda en precipitar-se a la zona del Pla de l'Estany, a Arinsal. Una zona de difícil accés, segons han informat des del cos de Bombers, els quals han rebut l'avís per part del fill de la víctima, de 45 anys, a les 15.55 hores. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat un helicòpter amb dos rescatadors del grup de Bombers i un infermer, els quals no han pogut fer més que certificar la mort de l'home i activar el protocol del servei de Policia per iniciar la investigació.

Pare i fill es trobaven a la zona practicant excursionisme, moment en què ha tingut lloc el malaurat accident. Segons indiquen els primers indicis, es tractaria d'una caiguda de manera fortuïta, causant-li una sèrie de ferides que no han donat opció als efectius a poder fer res per reanimar-lo. El cos de la víctima ha sigut traslladat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, des d'on se li practicarà l'autòpsia pertinent per esbrinar realment les causes de la mort.