Dolç balanç de la Festa del Poble de la capital i canvi de la Plaça Rebés

Avui ha tingutlloc un acte de celebració doble a la Plaça Rebés d’Andorra la Vella, ja que, d’un costat, la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha confirmat l’èxit de la jornada de la Festa del Poble i, a la vegada, s'ha dut a terme el renombrament de la Plaça Rebés.

Losada ha comparegut primer per assistir als micròfons dels mitjans per assenyalar que el balanç de la Festa del Poble a la capital ha sigut molt bona: «Estem molt contents amb l’assistència, pensàvem que costaria una mica pel fet de ser pont». Tot i la circumstància, s'ha servit un total de 700 racions d’arròs als veïns i visitants d’Andorra la Vella. A més, la cònsol ha remarcat que «els tallers han estat plens i el circuit de famílies l’han realitzat 80 persones».

Respecte a possibles millores de la festivitat, Losada ha volgut remarcar que es podria haver organitzat millor habilitant més espais diversos perquè la plaça «quedés més plena». D’altra banda, i seguint en la mateixa línia, la cònsol menor ha expressat que no va ser la millor idea utilitzar un espai petit per encetar un públic que no era «ni gran ni infantil», i que amb la inclusió d’algun foodtruck s’hagués pogut millorar.

A banda d’això, l’acte ha vingut protagonitzat pel renombrament de la Plaça Rebés, «per donar el reconeixement a la figura de qui va impulsar tot el tema cultural», ressalta Losada. Així, l’acte d’homenatge de la Plaça Bartomeu Rebés Duran (d’ara endavant) ha vingut recollit en honor i en demanda de la seva família, «ja que era un filàntrop preocupat per impulsar la cultura de la parròquia», destaca la cònsol menor. Per acabar, Losada ha dit que és «de justícia» atribuir el seu nom.

Agermanament entre Andorra la Vella i Viana do Castelo en la visita al Comú

Aquest dilluns també ha vingut marcat a la capital per l’arribada de l’equivalent al cònsol menor de la ciutat portuguesa, Manuel Vitorino. A aquest motiu, la cònsol menor, Olalla Losada, ressalta que aquest agermanament «té tot el sentit del món, tenint en compte que molta població de la parròquia és de Viana do Castelo». A més, Losada ha afirmat que dimecres se signarà aquest apropament de manera oficial.