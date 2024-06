Xavi Cardelús viatja aquest cap de setmana a la 'Catedral' als Països Baixos

"Tinc moltes ganes de pujar de nou a la Kalex i, sobretot, comprovar que ja han desaparegut les molèsties a l’avantbraç", ha esmentat l'andorrà, tot recordant que pocs dies després de passar pel quiròfan "vaig començar a fer exercici físic de manera progressiva i vaig recuperar la força i la mobilitat amb rapidesa". Pel que fa a l'aspecte competitiu, el pilot confia a continuar endavant "amb el canvi que estic fent en alguns aspectes per treure el màxim rendiment dels neumàtics Pirelli i el que té a veure amb els punts de frenada i acceleració".

L’històric circuit d’Assen (Països Baixos), l’anomenada 'Catedral' del motociclisme mundial, acollirà aquest cap de setmana el vuitè Gran Premi de Moto2 del curs, una cita que arriba gairebé un mes després de la disputa de l'anterior al circuit italià de Mugello i, la qual Xavi Cardelús afronta després d’haver passat pel quiròfan fa tres setmanes per resoldre els problemes causats per la síndrome compartimental al seu avantbraç dret.

