Santiago, Font i Calvó vencen la quarta prova del Nacional de Salts d'Obstacles

El camp de la Federació de la Gonarda va acollir el passat diumenge la quarta i darrera prova del Campionat Nacional de Salts d'Obstacles. Els quatre genets, Ada Santiago amb Menghi, en categoria iniciació; Mar Font amb Apache, en Ponis; i Neus Calvó amb Quadrille, en la categoria promoció, van aconseguir la victòria entre la vintena de participants.

Cal recordar que la primera prova no es va dur a terme per la climatologia, per la qual cosa des de la Federació Andorrana d'Hípica (FAHípica) han apuntat que els responsables federatius estan cercant una nova data per recuperar la prova. "Per aquest motiu, la classificació general no està disponible fins que no se sàpiga si es portarà a terme o no", han esmentat des de la FAHípica.