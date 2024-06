Un tot terreny bolca a la rotonda del Gall d'Escaldes-Engordany

Un tot terreny ha bolcat a la carretera de l'Obac, a Escaldes- Engordany, aquest matí. A l'accident s'han vist implicats dos vehicles de matrícula andorrana i només ha deixat danys materials, segons ha informat la Policia. Al lloc dels fets treballen conjuntament agents del cos policial i del Servei de Circulació. Els efectius de Circulació estan donant pas per un dels carrils de la carretera de l'Obac, ja que l'altre carril roman tancat pel tot terreny sinistrat. Fins al moment, Mobilitat ha confirmat que el trànsit és dens, però amb circulació fluïda a la rotonda de l'encreuament de la carretera General 2 amb la carretera de la Ciutat de Sabadell, i en sentit sud a la carretera de l'Obac.

Per El Periòdic

