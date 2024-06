L'Observatori del Comerç s'estrenarà amb una anàlisi de l’evolució del sector des del 2019

Pel que correspon a Andorra Turisme, les seves funcions inclouran compartir informació sobre dades turístiques de comerç que interessin a la Cambra i al sector empresarial. També assessoraran en el desenvolupament d’estudis vinculats al conveni, reforçant així la base de coneixement compartit per a futures iniciatives.

Continuant per la mateixa línia, el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, Josep Maria Mas, ha ponderat que “la nostra la voluntat és obrir un espai d'anàlisi i reflexió sobre el sector de venda del país i compartir-ho amb les empreses i operadors” .

En aquest sentit, El ministre de Turisme i Comerç i president d’Andorra Turisme, Jordi Torres Falcó ha afirmat que aquest projecte “serà un eix fonamental pel comerç d’Andorra per conèixer en quin punt està el sector i cap a quin punt hem d’anar” . Un conveni que “sorgeix de la voluntat de Govern de donar suport amb aquest sector” , ha explicat Torres, deixant clar que “No és fruit de les deficiències sinó de conèixer bé la situació” .

A més, a partir de les dades recopilades, s’elaboraran informes que es compartiran amb les empreses i entitats públiques, amb l’objectiu d’ajudar-los en la presa de decisions. En darrer lloc, l'Observatori de Comerç farà un seguiment de l’evolució de les tendències en el sector de la venda al detall, per tal de millorar la comprensió i adaptació a les dinàmiques del mercat.

Els primers resultats d'aquesta anàlisi es faran públics corresponen a una anàlisi de l’evolució del comerç andorrà del 2019 al 2024, així com els resultats de l’enquesta qualitativa als visitants i un informe relatiu a les preguntes als comerciants del país incloses en les enquestes de conjuntura de la CCIS efectuades durant el segon semestre del 2023. Aquesta informació es donarà a conèixer al juliol segons ha explicat, la directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra Sol Rossel Tarradellas.

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i Andorra Turisme han donat llum verda a la creació de l'Observatori de Comerç. Avui l'entitat i l'adminitració han signat avui un conveni de col·laboració per desenvolupar l’espai d'estudi, el qual té la funció principal de recopilar i analitzar dades per identificar tendències, oportunitats i desafiaments en el comerç al detall del país. Tot mitjançant l’estudi de la competència, la demanda del mercat, entre altres factors que afecten el comerç.

Per Arnau Ojeda Garcia

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació