Marin Maric, inscrit al tempteig

El MoraBanc Andorra ha inscrit a Marin Maric al dret de tempteig. Així s'ha pogut saber després que l'ACB hagi fet oficial aquest matí la llista de subjectes a aquestes condicions pels seus clubs d'origen. En aquest sentit, del total de 16 jugadors que hi ha en l'esmentada llista, el pivot croat és l'únic inscrit que acaba contracte per part del club tricolor.

Què vol dir el dret de tempteig? Es tracta d'un procediment instaurat fa més de 25 anys pel qual els clubs poden retenir els jugadors que finalitzen vinculació contractual, igualant qualsevol oferta que qualsevol altre equip de la lliga presenti. En aquest cas, els clubs de la màxima competició espanyola de bàsquet tenen fins al 7 de juliol (donen un termini de 13 dies) per presentar una oferta per Maric, i en cas que arribi, el MoraBanc Andorra tindrà cinc dies hàbils per igualar-la i mantenir el jugador.

A la llista de 16 jugadors, però, hi ha un altre nom propi del passat curs al Principat, el de Jean Montero. I és que el Gran Canària, conjunt que té els drets del base dominicà fins al pròxim 1 de juliol, l'ha inscrit al dret de tempteig. Com s'ha apuntat en diversos mitjans, l'operació que se seguirà és que el club pirenaic fitxarà a Montero, que posteriorment serà venut al València per una important diferència econòmica.

L'arribada de Lammers / Tal com han avançat diferents mitjans del país i de fora, la relació entre el Principat i l'illa canària continua portant cua. En aquest cas entorn Ben Lammers, pivot nord-americà que aterrarà al país després de desvincular-se del Gran Canària.