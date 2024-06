La Policia donarà suport a França en el Tour i els Jocs Olímpics

La Policia tornarà a donar suport a França en dos dels grans esdeveniments previstos per a aquest estiu, el Tour i els Jocs Olímpics París 2024. Segons informen des del cos, el 13 i 14 de juliol cinc agents i un comandament del grup de suport de manteniment de l’ordre (GSMO) es desplaçaran a l’Arieja per col·laborar en les tasques de prevenció i seguretat del Tour en matèria d’ordre públic en el seu pas per aquest departament francès.

Concretament, estaran ubicats a Plateau de Beille, juntament amb efectius de la gendarmeria. S’ha demanat el seu suport per la gran afluència d’espectadors que les autoritats franceses esperen a la zona. Calculen que poden arribar fins a les 10.000 persones amb un nombre important de seguidors andorrans i espanyols.

De l’11 de juliol al 13 d’agost, tècnics de la policia especialistes en desactivació d’artefactes explosius, defensa nuclear, radiològica, biològica i química (TEDAX-NRBQ) es traslladaran a Marsella per formar part del dispositiu dedicat a la recerca i neutralització de possibles artefactes explosius durant la celebració dels Jocs Olímpics. Quatre agents i un comandament, els quals aniran rotant en grups de dos, estaran destinats a aquesta ciutat francesa on tindran lloc les competicions de futbol i vela.



A més de l’equip humà, la Policia també aportarà el material necessari per desenvolupar la tasca que se li ha encomanat amb totes les garanties, com són el vehicle adaptat i el robot de desactivació d’explosius. En aquest cas, la coordinació dels equips va a càrrec de la sécurité civile.



La relació entre els cossos de seguretat dels països veïns és molt estreta. La primera col·laboració d’aquestes característiques amb França es va produir l’any passat amb motiu del Mundial de Rugbi. La cooperació entre els efectius, destinats llavors a Tolosa, va ser molt satisfactòria i això ha fet que el país gal hagi tornat a demanar la presència de la policia andorrana en els grans esdeveniments esportius d’aquest 2024.