L'FC Andorra ja té els rivals definits per 1a RFEF

El cap de setmana va deixar tancada la llista de participants en el nou curs de 1a RFEF, després de les finals del play-off i els descensos del futbol professional. Així, un total de 40 conjunts hi prendran part, i ara només resta saber quan la RFEF votarà la divisió dels dos grups que conformaran la categoria.

Doncs, el gruix definitiu dels equips es va acabar de tancar dissabte i diumenge amb els duels finals del play-off. En aquests, el Màlaga es va imposar al Nàstic de Tarragona (4-3) i el Còrdova al Barça Atlètic (3-2), assolint l'ascens a Segona Divisió. D'aquesta categoria de plata van baixar l'FC Andorra, el Vila-real B, l'Alcorcón i l'Amorebieta, mentre que hi van ascendir directament el Castelló i el Deportivo de la Corunya. Sumant-los als 10 ascendits de Segona Federació s'arriba als 40 equips, els quals s'hauran de dividir en dos grups de 20.

Aquests grups, però, encara s'han de decidir per votació com es dividiran: si nord-sud o est-oest. Si es manté la composició dels darrers anys, tot apuntaria que la divisió seria nord-sud. En aquest cas, l'entitat del Principat quedaria enquadrada juntament amb els dos clubs catalans esmentats anteriorment, així com el Tarazona (Aragó); l'Osasuna Promesas (Navarra); el Real Unión, el Sestao River, el Bilbao Athletic, el Barakaldo, l'Amorebieta i la Reial Societat B (País Basc); el Zamora, l'Unionistas, la Cultural Leonesa, la Gimnàstica Segoviana i la Ponferradina (Castella i Lleó), i el Lugo, l'Ourense, l'Arenteiro, i el Celta Fortuna (Galícia).

En cas de dividir-se est-oest, els de Ferran Costa es veuran les cares contra els mateixos equips catalans i bascs, així com el Tarazona i l'Osasuna Promesas. En aquest cas, se sumaria el Vila-real B, l'Hércules, l'Alcoyano i l'Intercity (València); l'Eivissa (Illes Balears); el Yeclano i el Múrcia (Múrcia), i un parell de conjunts de la Comunitat de Madrid (Reial Madrid Castilla, Atlètic de Madrid B, Alcorcón i Fuenlabrada).

Carlos Martínez penja les botes

El que a mitjans de mes semblava una opció d'incorporació per a l'FC Andorra, s'ha acabat esvaint. Carlos Martínez temptejava una possible tornada al club després de l'any a l'Índia, però aquest matí ha compartit un breu text i unes imatges informant que es retira. "Fins aquí. S'ha acabat la meva vida com a intent de futbolista", ha compartit.

Dos extricolors

El cap de setmana i l'inici d'aquesta ha servit també per fer oficials dos nous reptes per a un parell de tricolors. El primer era un secret a veus, i és l'arribada d'Iván Gil a Gran Canària per defensar la samarreta de Las Palmas; l'altre és potser més sobtat: Eder Sarabia és el nou entrenador de l'Elx. El tècnic basc era la bala a recambra precisament per a Las Palmas en cas que Luis Carrión i l'Oviedo assolissin l'ascens a Primera Divisió, però no ha estat el cas i el català es convertirà en nou entrenador 'pío-pío'. "Un gran pas en la meva carrera", escrivia Sarabia a les xarxes socials, afegint que afronta el repte a la Comunitat Valenciana amb moltes ganes.