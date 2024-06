Un treballador ingressat a l'UCI per caure d'una escala

Un home de 53 anys està ingressat a l'UCI després de caure des d'una escala mentre treballava en el rètol d'un restaurant a Canillo. La Policia va rebre l'avís ahir dilluns prop de les 21.00 hores i ha obert una investigació per accident laboral. Fins al lloc dels fets es van presentar diversos sanitaris dels Bombers, Policia i també inspecció de treball. A hores d'ara el resident es troba ingressat a l'UCI, però estable.

